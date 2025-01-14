ВСУ ударили по России сотнями дронов и ракетами ATACMS. Что известно о последствиях массированной атаки?

ВС Украины пытались ударить по заводу Оргсинтез в Казани, начался пожар

В ночь на вторник, 14 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России более 200 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и пять американских управляемых баллистических ракет класса «земля — земля» ATACMS. Эту атаку уже назвали самой массированной в 2025 году.

Под удар попали 12 российских регионов: Тульская, Саратовская, Брянская, Курская, Ростовская, Орловская, Самарская, Белгородская, Волгоградская и Воронежская области, а также Краснодарский край и Республика Татарстан. В атаке на них были задействованы дроны PD-2, «Бобер», «Лютый» и UJ-22.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Саратове и Энгельсе повреждены два предприятия

По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, из-за массированной атаки ВСУ повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе. Он уточнил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) смогли ликвидировали большое количество целей.

«Осторожно, новости» сообщили, что после атаки беспилотника начался пожар на нефтебазе в Энгельсе. Очевидцы рассказали каналу, что в объект попали минимум два раза.

В сети также появились кадры мощного взрыва над Энгельсом. На них виден момент уничтожения беспилотника противника, за которым следует огненный шар и взрыв. От взрывной волны срабатывает аварийная сигнализация у автомобилей.

По информации Mash, ВСУ пытались атаковать город с помощью реактивных ракет-дронов «Пекло» и беспилотников «Бобер». Системы ПВО уничтожили не менее 15 воздушных целей.

ВСУ атаковали химический завод в Казани дальнобойными дронами «Лютый»

По неофициальной информации, под удар украинских войск попал химический завод «Казаньоргсинтез». Его атаковали с помощью дальнобойного беспилотника «Лютый», который является репликой турецкого Bayraktar. Дрон способен пролететь до тысячи километров и нести на себе до 50 килограммов взрывчатки.

В результате падения обломков БПЛА загорелась газовая цистерна. Пресс-служба главы Татарстана сообщила, что возгорание произошло в 5:20 утра, никто, предварительно, не пострадал.

Фото: South Korea Defense Ministry / AP

Глава республики Рустам Минниханов отметил, что экстренные службы оперативно прибыли на место ЧП и смогли ликвидировать возгорание. Серьезных разрушений удалось избежать. Сейчас предприятия Казани работают в штатном режиме.

В 8:47 по московскому времени Telegram-канал Shot сообщил, что сирены тревоги прозвучали на предприятии «Танеко» в Нижнекамске. Прошла эвакуация сотрудников. В местном аэропорту был объявлен план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА.