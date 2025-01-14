Глава Татарстана раскрыл детали попытки атаки дальнобойным дроном ВСУ на завод в Казани

Минниханов: Предприятия Казани работают в штатном режиме после атаки ВСУ

Предприятия Казани работают в штатном режиме после попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойным дроном на один из заводов города. Детали происшествия раскрыл глава Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале.

«Экстренные службы оперативно прибыли на место ликвидировать возгорание (...) Пострадавших и серьезных разрушений нет», — заявил выехавший на место происшествия глава региона.

Как уточнил Минниханов, предприятия города работают в штатном режиме.

О попытке ВСУ атаковать российский завод стало известно утром во вторник, 14 января. По неофициальным данным, речь идет о предприятии «Оргсинтез». Атаку могли совершить с помощью дальнобойного беспилотника «Лютый», который является репликой турецкого Bayraktar — он способен пролететь до тысячи километров и нести на себе до 50 килограммов взрывчатки. Пожар на заводе сняли на видео.

