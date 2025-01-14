Горящий после попытки атаки дальнобойным дроном ВСУ завод в Казани сняли на видео

В сети появились кадры горящего после попытки атаки ВСУ завода в Казани

В сети появились кадры пожара на заводе «Оргсинтез» в Казани, который начался в результате попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на предприятие. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах виден мощный пожар и шар пламени. От предприятия идет большой столб дыма. Видеозапись не сопровождается звуками взрывов.

ВСУ пытались атаковать предприятие в Казани утром во вторник, 14 января. Там началось задымление, о пострадавших не сообщалось. Тогда же в аэропорту Казани ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

По неофициальным данным, ВСУ пытались атаковать «Оргсинтез» в Казани с помощью дальнобойного беспилотника «Лютый». Беспилотник, который пытался ударить по промышленному объекту, является репликой турецкого Bayraktar. Он способен пролететь до тысячи километров и нести на себе до 50 килограммов взрывчатки.