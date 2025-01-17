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22:51, 17 января 2025Россия

ВСУ атаковали беспилотниками Брянскую область

Минобороны: Над Брянской областью уничтожили семь украинских беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Над территорией Брянской области уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

В оборонном ведомстве уточнили, что все дроны были сбиты в промежутке с 21:10 до 21:45 по московскому времени.

Ранее в Калужской области из-за атаки беспилотника загорелось промышленное предприятие. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия работает оперативная группа и сотрудники спасательных служб.

В ночь на четверг, 16 января, Украина выпустила по России почти три десятка беспилотников. Больше всего — 15 летательных аппаратов — сбили над Белгородской областью.

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