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05:16, 18 января 2025Россия

Тульский губернатор раскрыл подробности ночной атаки ВСУ

Тульский губернатор Миляев сообщил о возгорании емкости с ГСМ при атаке БПЛА ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В результате атаки украинских беспилотников на Тульскую область на одном из предприятий загорелась емкость с горюче-смазочными материалами (ГСМ). Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram.

Он рассказал, что на месте происшествия работают пожарные расчеты. Предварительно, никто не пострадал. Губернатор добавил, что опасность атаки беспилотников в области по-прежнему сохраняется. «Прошу сохранять спокойствие. Ситуация находится под контролем», — написал он.

По информации Mash, атаке дронов подверглась нефтебаза в Узловском районе. Местные жители сообщили, что было слышно не менее десяти взрывов.

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