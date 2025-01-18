Тульский губернатор раскрыл подробности ночной атаки ВСУ

Тульский губернатор Миляев сообщил о возгорании емкости с ГСМ при атаке БПЛА ВСУ

В результате атаки украинских беспилотников на Тульскую область на одном из предприятий загорелась емкость с горюче-смазочными материалами (ГСМ). Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram.

Он рассказал, что на месте происшествия работают пожарные расчеты. Предварительно, никто не пострадал. Губернатор добавил, что опасность атаки беспилотников в области по-прежнему сохраняется. «Прошу сохранять спокойствие. Ситуация находится под контролем», — написал он.

По информации Mash, атаке дронов подверглась нефтебаза в Узловском районе. Местные жители сообщили, что было слышно не менее десяти взрывов.