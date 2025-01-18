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03:00, 18 января 2025Россия

ВСУ атаковали нефтебазу в российском регионе

ВСУ атаковали нефтебазу в Тульской области с помощью дронов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар с помощью дронов по нефтебазе в Узловском районе Тульской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам местных жителей, было слышно не менее десяти взрывов. После этого на предприятии начался пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.

Вечером 15 января ВСУ атаковали беспилотниками нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области. На территории предприятия произошло возгорание, которое уже двое суток не удается потушить. В районе ввели режим ЧС.

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