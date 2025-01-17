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12:13, 17 января 2025Россия

В атакованном ВСУ районе Воронежской области с горящей нефтебазой ввели режим ЧС

Губернатор Гусев: В Лискинском районе Воронежской области введен режим ЧС
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Лискинском районе Воронежской области введен режим ЧС. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram.

Вечером 15 января регион был атакован беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Одной из целей налета стала нефтебаза в Лискинском районе, на территории предприятия начался пожар.

Пожар на нефтебазе до сих пор не потушен, огнем охвачено почти три тысячи квадратных метров. В районе возгорания организованы места для отдыха и питания пожарных. Угрозы населению нет, подчеркнул губернатор.

Ранее режим ЧС ввели в Саратовской области — регион также был атакован беспилотниками ВСУ. В результате атаки были повреждены промышленные предприятия в Саратове и Энгельсе.

ЖЗЛ
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