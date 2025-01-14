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19:46, 14 января 2025Россия

В Саратовской области ввели режим ЧС после атаки дронов

Саратовский губернатор Бусаргин сообщил о вводе режима ЧС после атаки дронов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПожары в России

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Он рассказал о проведенном заседании оперштаба, который организован на месте возгорания в Энгельсе.

«Обсудили со специалистами текущую ситуацию, они предпринимают все необходимое. Принято решение ввести режим ЧС межмуниципального уровня», — написал чиновник.

По его словам, подобные меры необходимы для консолидации всех сил и средств, чтобы ликвидировать возгорание. Ответственным за координацию на месте пожара Бусаргин назначил начальника управления региональной безопасности Юрия Юрина.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на вторник, 14 января, ВСУ выпустили по Брянской области по шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и французско-британских крылатых ракет Storm Shadow, а также 31 беспилотник. Все они были сбиты средствами ПВО.

Так, в Саратове и Энгельсе оказались повреждены два предприятия. Кроме того, Украина попыталась ударить по заводу «Оргсинтез», нефтеперекачивающей станции «Калейкино» и авиастроительному заводу в Татарстане.

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