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15:52, 14 января 2025Россия

ВСУ ударили по России ATACMS и Storm Shadow. Две ракеты перехватили над Черным морем

ВСУ атаковали территорию России американскими ATACMS и британскими Storm Shadow
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 14 января попытались нанести ракетный удар по объектам на территории России. Как сообщает Минобороны РФ, украинская сторона использовала ракеты ATACMS производства США и Storm Shadow производства Великобритании. Россия пообещала не оставить без ответа действия украинских военных.

ВСУ выпустили по России 14 ракет ATACMS и Storm Shadow

Как сообщает оборонное ведомство, с территории Украины по объектам в Брянской области было выпущено шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства, шесть крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow британского производства, а также 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Российская сторона отразила атаку, в результате удара никто не пострадал.

Фото: РИА Новости

Также в министерстве обороны заявили, что над Черным морем сбили еще две Storm Shadow. В ведомстве добавили, что эти действия украинской стороны не останутся без ответа.

В России заявили о попытке Зеленского показать силу

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» предположил, что ракетный удар может быть связан с желанием президента Украины Владимира Зеленского показать свою жизнеспособность.

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«Я думаю, что Зеленский в первую очередь пытается использовать эти неопределенности для того, чтобы показать свою жизнеспособность, свои возможности, силы для того, чтобы пытаться получать дальнейшую помощь», — считает Чепа. По мнению политика, еще одной причиной может быть желание усилить свои позиции на случай переговоров.

Подполковник Вооруженных сил США в запасе Дэниел Дэвис в декабре прошлого года предупредил, что Украине не удастся переломить ход конфликта с помощью ударов по российским городам, находящимся далеко от линии фронта. По его мнению, Зеленский не сможет добиться желаемого, а все его действия напоминают попытку разворошить улей палкой.

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