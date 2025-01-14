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12:10, 14 января 2025Россия

В России отреагировали на ночную попытку ВСУ атаковать страну с помощью сотен дронов

Депутат Чепа: Зеленский пытается показать жизнеспособность с помощью атак БПЛА
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский пытается показать свою жизнеспособность атаками по территории России, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так он прокомментировал ночную попытку ВСУ атаковать российские регионы с помощью сотен дронов.

«Мы понимаем, что сейчас политическое решение по дальнейшей стратегии Запада подвешено, и очень много неопределенностей. Я думаю, что Зеленский в первую очередь пытается использовать эти неопределенности для того, чтобы показать свою жизнеспособность, свои возможности, силы для того, чтобы пытаться получать дальнейшую помощь, дальнейшие поставки оружия и денег и изменить позиции многих европейских политиков, которые считают, что этот конфликт, развязанный ими же, не имеет продолжения», — отреагировал депутат.

Это с одной стороны, а с другой стороны, он пытается, понимая, что все равно будут переговоры, усилить свои позиции вот этими террористическими актами

Алексей Чепадепутат Госдумы

В ночь на вторник, 14 января, ВСУ выпустили по России более 200 беспилотников и пять американских управляемых баллистических ракет ATACMS. Всего атаке подверглись 12 регионов.

Так, в Саратове и Энгельсе оказались повреждены два предприятия. Кроме того, Украина попыталась ударить по заводу «Оргсинтез», нефтеперекачивающей станции «Калейкино» и авиастроительному заводу в Татарстане.

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