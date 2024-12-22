Офицер ВС США Дэвис: удары ВСУ по территории России бессмысленны

Украине не удастся переломить ход конфликта с помощью ударов по российским городам, находящимся далеко от линии фронта. Об этом предупредил подполковник Вооруженных сил (ВС) США в запасе Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Он прокомментировал атаку украинских беспилотников на Казань, указав, что цель подобных ударов заключается в повышении градуса эскалации. Дэвис отметил, что такие атаки не направлены на военные объекты или критическую инфраструктуру.

По его мнению, Зеленский не сможет добиться желаемого, а все его действия напоминают попытку разворошить улей палкой. «Он не может участвовать в конфликте лицом к лицу с Россией и выйти победителем. Украине будет только хуже», — утверждает Дэвис.

Вооруженные силы Украины ударили по Казани утром 21 декабря. Сообщалось, что пять беспилотников, атаковавших город, были направлены на жилые дома, а три — на объекты оборонно-промышленного комплекса. В результате случившегося никто не пострадал.