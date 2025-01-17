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11:07, 17 января 2025Россия

Раскрыта ситуация на горящей вторые сутки из-за атаки ВСУ российской нефтебазе

Площадь пожара на воронежской нефтебазе выросла до 2,8 тысячи квадратных метров
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Площадь пожара на нефтебазе в Воронежской области, которая горит вторые сутки, достигла почти трех тысяч квадратных метров. Ситуацию в зоне происшествия раскрыл источник РИА Новости в экстренных службах.

«Общая площадь пожара на Лискинской нефтебазе — 2800 квадратных метров», — сообщил собеседник агентства. По его данным, возгорание тушат по самому высокому номеру сложности.

Пожар на нефтебазе в Воронежской области начался вечером в среду, 15 января. Регион тогда пытались атаковать больше десяти беспилотников, большинство из которых направлялись к нефтебазе. В сети впоследствии появились кадры пожара на нефтебазе. На них видно, что огненное зарево от пожара освещает небо, вырываются языки пламени.

Губернатор региона Александр Гусев впоследствии прибыл на место пожара и обратился к жителям. Угрозы для населения нет, подчеркивал он. Руководитель региона призвал жителей не фотографировать и не снимать на видео работы по ликвидации последствий ЧП.

ЖЗЛ
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