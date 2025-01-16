Возникший после падения дрона пожар на российской нефтебазе сняли на видео

Появились кадры возникшего из-за дрона пожара на нефтебазе в Воронежской области

В сети появились кадры пожара на нефтебазе в Воронежской области, который возник в результате попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах виден пожар на объекте вдали. Огненное зарево освещает небо, видны языки пламени. По информации издания, нефтебазу пытались атаковать три беспилотника, которые упали на территории нефтебазы с разницей в несколько минут. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Пожар на нефтебазе в Воронежской области начался вечером в среду, 15 января. Как сообщал губернатор Александр Гусев, никто не пострадал. Тогда же Минобороны России отчитывалось, что силы ПВО сбили пять дронов над Воронежской и Белгородской областями.

В ночь на 16 января над Воронежской областью сбили семь беспилотников. По данным оборонного ведомства, всего над четырьмя регионами страны перехватили 27 летательных аппаратов.