В российском регионе при падении БПЛА произошло возгорание на нефтебазе

В Воронежской области при падении БПЛА произошло возгорание на нефтебазе

В Воронежской области при падении нескольких БПЛА произошло возгорание на нефтебазе. Об этом сообщил сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы, сообщил губернатор.

Ранее Минобороны России сообщило, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Воронежской и Белгородской областях.

14 января ВСУ провели массированную атаку по России с помощью 200 дронов. Согласно официальным заявлениям властей, под удар попали Брянская, Воронежская, Тульская, Орловская и Саратовская области, а также Республика Татарстан.