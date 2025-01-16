Воронежский губернатор прибыл на место ночного удара ВСУ и обратился к жителям

Глава Воронежской области Александр Гусев прибыл на место ночного удара, осуществленного Вооруженными силами Украины (ВСУ) и обратился к жителям региона. Об этом губернатор написал в Telegram.
Вечером 15 января регион был атакован беспилотниками. Их целью была нефтебаза в Лискинском районе.
Приехавший на место глава региона рассказал о ходе ликвидации начавшегося после отражения атаки пожара. По его словам, средств для борьбы с огнем достаточно.
Угрозы для населения нет, подчеркнул Гусев. Он призвал жителей не фотографировать и не снимать на видео работы по ликвидации последствий ЧП.
В результате удара ВСУ по Воронежской области никто не пострадал. Ранее было опубликовано видео, на котором пожар снят издалека. На кадрах видно огненное зарево и языки пламени.