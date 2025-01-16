Российский губернатор раскрыл подробности о возникшем из-за атаки ВСУ пожаре на нефтебазе

Губернатор Гусев: Большая часть БПЛА пришлась на нефтебазу в Лискинском районе

Большая часть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались атаковать Воронежскую область, направлялась к нефтебазе в Лискинском районе региона. Подробности о попытке удара привел губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

По его данным, регион пытались атаковать больше десяти беспилотников. Никто, предварительно, не пострадал, имущество граждан также не получило повреждений. Тушение пожара на нефтебазе в Лискинском, который начался в результате попытки атаки, поначалу усложнялось угрозами повторных атак на объект.

«В настоящий момент с огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчеты: десятки единиц техники и два пожарных поезда. Направлены дополнительные силы из двух соседних регионов», — отчитался руководитель региона.

Гусев заверил, что угрозы жителям из-за пожара на нефтебазе нет. Ситуация с возгоранием, согласно его заявлению, никак не повлияет на доступность горюче-смазочных материалов в Воронежской области. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Пожар на нефтебазе в Воронежской области начался вечером в среду, 15 января. Тогда же Минобороны России отчитывалось, что силы ПВО перехватили пять дронов над Воронежской и Белгородской областями, ночью над Воронежской областью сбили еще семь беспилотников. В сети впоследствии появились кадры пожара на нефтебазе. На них видно, что огненное зарево от пожара освещает небо, вырываются языки пламени.