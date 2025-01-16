Два пожарных поезда тушат возгорание на нефтебазе в Воронежской области

Большая часть пытавшихся атаковать Воронежскую область украинских беспилотников направлялась к нефтебазе в Лискинском районе. Об этом рассказал губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Минувшей ночью территорию трех районов Воронежской области атаковали более десяти БПЛА. Большая часть из них пришлась на нефтебазу в Лискинском районе», — сказано в публикации.

По данным главы региона, пострадавших нет. По предварительным сведениям, имущество граждан также не пострадало. Гусев добавил, что на первоначальном этапе тушение пожара усложняла угроза повторных атак на объект. Сейчас с огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчеты. Возгорание тушат десятки единиц техники и два пожарных поезда. Для помощи в тушении огня были направлены дополнительные силы из двух соседних регионов.

Губернатор подчеркнул, что угрозы населению нет. На доступность горюче-смазочных материалов в Воронежской области ситуация никак не повлияет. Все оперативные службы работают на месте происшествия.

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Пожар на нефтебазе в Воронежской области начался вечером 15 января

Пожар на нефтебазе в Воронежской области начался вечером в среду, 15 января. Губернатор региона Александр Гусев сообщал, что никто не пострадал. Тогда же Минобороны России отчитывалось, что силы ПВО сбили пять дронов над Воронежской и Белгородской областями.

Попытка атаки была предпринята в период с 18:40 до 18:50 по московскому времени, уточняли в российском оборонном ведомстве. «Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре над территорией Воронежской области и один — над территорией Белгородской области», — говорилось в сообщении.

Крупный пожар в Воронежской области попал на видео. На записи виден пожар на объекте вдали, огненное зарево в небе и языки пламени. По информации Baza, объект пытались атаковать три беспилотника, которые упали на территории нефтебазы с разницей в несколько минут.

В ночь на 16 января Украина выпустила по России почти три десятка беспилотников

В ночь на четверг, 16 января, Вооруженные силы Украины выпустили по территории России почти три десятка беспилотников, сообщали в Минобороны.

По информации ведомства, средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в общей сложности 27 украинских дронов. Больше всего — 15 летательных аппаратов — удалось сбить над Белгородской областью. Еще семь перехватили над Воронежской, 3 — над Тамбовской и 2 — над Курской областями.

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Минобороны раскрыли ответ Украине на атаки вглубь России

Групповой удар Вооруженных сил России по критическим объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины 15 января стал ответом на атаки украинской армии вглубь России с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS и британских Storm Shadow, а также на компрессорную станцию «Русская» на Кубани. Об этом рассказали ранее в Минобороны РФ.

«Одной из успешно пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области», — добавили в оборонном ведомстве и подчеркнули, что ни одна провокация Киева не останется без ответа.