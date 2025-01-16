В Минобороны раскрыли ответ Украине на атаки вглубь России

МО: Удар по газоэнергетической инфраструктуре Украины стал ответом на атаки ВСУ

Групповой удар ВС России по критическим объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины 15 января стал ответом на атаки Вооруженных сил республики (ВСУ) вглубь России с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS и британских Storm Shadow, а также за атаку на компрессорную станцию «Русская» на Кубани. Об этом сообщили в Миноборонв РФ.

«Одной из успешно пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области», — добавили в оборонном ведомстве.

Там отметили, что атака ВСУ на российскую компрессорную станцию преследовала цель сорвать поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток». В Минобороны подчеркнули, что ни одна провокация Киева не останется без ответа.

14 января произошла самая массированная атака ВСУ по России. Украинские беспилотники атаковали российские регионы с интервалами в 20-30 минут стаями, в каждой из которых насчитывалась от семи до десяти дронов. ВС России удалось отследить и уничтожить один из пунктов управления БПЛА ВСУ.