В Минобороны раскрыли ответ Украине на атаки вглубь России

Групповой удар ВС России по критическим объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины 15 января стал ответом на атаки Вооруженных сил республики (ВСУ) вглубь России с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS и британских Storm Shadow, а также за атаку на компрессорную станцию «Русская» на Кубани. Об этом сообщили в Миноборонв РФ.
«Одной из успешно пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области», — добавили в оборонном ведомстве.
Там отметили, что атака ВСУ на российскую компрессорную станцию преследовала цель сорвать поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток». В Минобороны подчеркнули, что ни одна провокация Киева не останется без ответа.
14 января произошла самая массированная атака ВСУ по России. Украинские беспилотники атаковали российские регионы с интервалами в 20-30 минут стаями, в каждой из которых насчитывалась от семи до десяти дронов. ВС России удалось отследить и уничтожить один из пунктов управления БПЛА ВСУ.