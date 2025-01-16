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04:47, 16 января 2025Россия

В Минобороны раскрыли ответ Украине на атаки вглубь России

МО: Удар по газоэнергетической инфраструктуре Украины стал ответом на атаки ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Групповой удар ВС России по критическим объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины 15 января стал ответом на атаки Вооруженных сил республики (ВСУ) вглубь России с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS и британских Storm Shadow, а также за атаку на компрессорную станцию «Русская» на Кубани. Об этом сообщили в Миноборонв РФ.

«Одной из успешно пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области», — добавили в оборонном ведомстве.

Там отметили, что атака ВСУ на российскую компрессорную станцию преследовала цель сорвать поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток». В Минобороны подчеркнули, что ни одна провокация Киева не останется без ответа.

14 января произошла самая массированная атака ВСУ по России. Украинские беспилотники атаковали российские регионы с интервалами в 20-30 минут стаями, в каждой из которых насчитывалась от семи до десяти дронов. ВС России удалось отследить и уничтожить один из пунктов управления БПЛА ВСУ.

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