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11:16, 15 января 2025Россия

Появились подробности о названной самой массированной в 2025 году атаке ВСУ по России

Shot: Массированная атака ВСУ по России 14 января осуществлялась поэтапно
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Social Media / Reuters

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России в ночь на 14 января, названная самой массированной в 2025 году, осуществлялась поэтапно. Подробности о ней опубликовал Shot в Telegram.

Как выяснило издание, украинские беспилотники атаковали российские регионы с интервалами в 20-30 минут стаями, в каждой из которых насчитывалась от семи до десяти дронов. Предположительно, запуски производились из Сумской, Черниговской и Харьковской областей.

По данным канала, Вооруженные силы России оперативно определили пункт управления последней группой летательных аппаратов ВСУ, который находился в поселке Двуречное, и уже через несколько минут нанесли по нему удар управляемой ракетой «Изделие 305».

Shot также узнал, что для атак по Саратовской области Украина использовала ракеты-дроны «Паляниця» и реактивные беспилотники «Бобер». По другим регионам ВСУ выпустили, предположительно, дроны PD-2 и UJ-22.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на вторник Брянская область была атакована со стороны Украины шестью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS и шестью французско-британскими крылатыми ракетами Storm Shadow, а также 31 беспилотником. Все они были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО). В ведомстве пообещали ответить на попытку удара.

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В свою очередь, российские СМИ сообщали, что в ночь на 14 января ВСУ выпустили по 12 регионам России более 200 беспилотников, а также дальнобойные ракеты. Атаку назвали самой массированной в 2025 году. В результате в Саратове и Энгельсе оказались повреждены два предприятия. Кроме того, Украина попыталась ударить по заводу «Оргсинтез», нефтеперекачивающей станции «Калейкино» и авиастроительному заводу в Татарстане.

ЖЗЛ
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