Минобороны России пообещало ответить Украине на удар ракетами ATACMS и Storm Shadow

Минобороны России: Удар ВСУ ATACMS и Storm Shadow не останется без ответа

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории России не останется без ответа. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, ВСУ пытались ударить по объектам в Брянской области, и российской системе противовоздушной обороны удалось сбить все выпущенные ракеты.

Также в Министерстве обороны подчеркнули, что действия Украины были поддержаны западными кураторами.

Ранее сообщалось, что после воздушных атак ВСУ в России начали находить фрагменты пятикилограммовых кумулятивных бомб КЗ-6. Всего в ночь на вторник, 14 января, ВСУ выпустили по России более 200 беспилотников и пять американских управляемых баллистических ракет ATACMS.