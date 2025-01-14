Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:30, 14 января 2025Россия

Минобороны России пообещало ответить Украине на удар ракетами ATACMS и Storm Shadow

Минобороны России: Удар ВСУ ATACMS и Storm Shadow не останется без ответа
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории России не останется без ответа. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, ВСУ пытались ударить по объектам в Брянской области, и российской системе противовоздушной обороны удалось сбить все выпущенные ракеты.

Также в Министерстве обороны подчеркнули, что действия Украины были поддержаны западными кураторами.

Ранее сообщалось, что после воздушных атак ВСУ в России начали находить фрагменты пятикилограммовых кумулятивных бомб КЗ-6. Всего в ночь на вторник, 14 января, ВСУ выпустили по России более 200 беспилотников и пять американских управляемых баллистических ракет ATACMS.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сотрудник ФСБ убит в здании Минобороны в центре Москвы. Что об этом известно?

      Чепчики стали трендом в 2025 году

      НАТО запустило Балтийский центр с фрегатами и морскими патрульными самолетами

      Госдума согласилась продлить программу маткапитала

      Женщина отметила 108-летие и поделилась неожиданным секретом долгой жизни

      Москвичам разрешат по-новому платить за ЖКУ

      Минобороны раскрыло подробности ночого ракетного удара ВСУ по России

      Шансы Фриланд в гонке за пост премьера Канады оценили

      Еще один населенный пункт в ДНР взят под контроль российскими военными

      Google оштрафовали в России на восемь миллиардов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше