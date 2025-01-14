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11:40, 14 января 2025Россия

После воздушных атак ВСУ в России начали находить фрагменты пятикилограммовых бомб

Shot: В Саратовской и Брянской областях нашли обломки кумулятивных бомб КЗ-6
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Ратное дело / RuTube

После воздушных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), предпринятых ночью и утром 14 января, в России начали находить фрагменты пятикилограммовых кумулятивных бомб КЗ-6. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, обломки боеприпаса КЗ-6 обнаружили в Саратовской и Брянской областях. Другие беспилотники, запущенные по российским регионам во вторник, также могли быть оснащены этими бомбами.

Согласно данным из открытых источников, вес кумулятивного заряда КЗ-6 составляет 4,8 килограмма. Снаряд не предназначен для поражения живой силы и, как правило, используется для пробивания защитных бронеконструкций, мерзлого грунта, образования воронок на шоссейных дорогах и взлетно-посадочных полосах, повреждения военного и промышленного оборудования, а также для обезвреживания взрывных устройств и боеприпасов.

В ночь на вторник, 14 января, ВСУ выпустили по России более 200 беспилотников и пять американских управляемых баллистических ракет ATACMS. Всего атаке подверглись 12 регионов. Так, в Саратове и Энгельсе оказались повреждены два предприятия. Кроме того, Украина попыталась ударить по заводу «Оргсинтез», нефтеперекачивающей станции «Калейкино» и авиастроительному заводу в Татарстане.

ЖЗЛ
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