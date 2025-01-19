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22:23, 19 января 2025Россия

Над российским регионом сбили более десяти украинских беспилотников

Богомаз: силы ПВО сбили 11 украинских БПЛА над Брянской областью
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 украинских беспилотников над Брянской областью, об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Александр Богомаз.

Изначально губернатор заявил о четырех уничтоженных дронах, позднее рассказал, что ликвидированы еще семь аппаратов. Таким образом, было поражено более десяти БПЛА.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — добавил Богомаз.

Ранее губернатор Брянской области обратился к Минобороны России после попытки массированной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он поблагодарил подразделения ПВО за отражение выпущенных по региону ракет и беспилотников.

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