Губернатор обратился к Минобороны после ракетной атаки ВСУ на российский регион

Брянский губернатор Богомаз поблагодарил Минобороны за отражение атаки ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз обратился к Минобороны России после попытки массированной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщение глава российского региона опубликовал в Telegram.

Богомаз поблагодарил подразделения противовоздушной обороны (ПВО) за отражение выпущенных по Брянской области ракет и беспилотников.

По словам губернатора, пострадавших удалось избежать, однако обломками повреждено гражданское имущество жителей региона. Один дом оказался уничтожен полностью, еще 42 разрушены частично. Он заверил, что власти окажут материальную помощь в восстановлении недвижимости.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что в ночь на вторник, 14 января, ВСУ выпустили по Брянской области по шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и французско-британских крылатых ракет Storm Shadow, а также 31 беспилотник. Все они были сбиты средствами ПВО.

При этом российские СМИ сообщали, что за минувшую ночь Украина выпустила по 12 регионам России более 200 беспилотников, а также дальнобойные ракеты. Так, в Саратове и Энгельсе оказались повреждены два предприятия. Кроме того, Украина попыталась ударить по заводу «Оргсинтез», нефтеперекачивающей станции «Калейкино» и авиастроительному заводу в Татарстане.