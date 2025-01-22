Беспилотники ВСУ ударили по предприятиям в российском регионе

Гладков сообщил об атаке ВСУ по предприятиям в Шебекино и селе Беленькое

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в Шебекино на территории местного предприятия в результате удара FPV-дрона повреждены кровля складского помещения и два транспортных средства. «Еще одно предприятие подверглось атаке беспилотника в селе Беленькое Борисовского района — повреждено оборудование», — написал Гладков.

Он добавил, что селе Козинка Грайворонского округа два дрона ударили по территории частного домовладения, выбив окна и повредив припаркованную машину. Пострадавших, предварительно, нет.

Ранее Гладков сообщил, что за минувшие сутки в результате атак со стороны ВСУ пострадали четыре жителя Белгородской области, включая ребенка. По его словам, за 24 часа Украина выпустила по региону более 70 боеприпасов и десятки дронов.