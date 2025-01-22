Российский губернатор рассказал о пострадавших при ударах ВСУ

Белгородский глава Гладков: Четыре человека пострадали при ударах ВСУ дронами

Четыре жителя Белгородской области пострадали при ударах Вооруженны сил Украины (ВСУ) дронами по территории региона. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По словам Гладкова, всего по региону было выпущено более 70 боеприпасов и десятки дронов.

Чиновник рассказал, что трое мирных жителей, среди которых один ребенок, пострадали при ударах ВСУ по Белгородскому району, еще один человек пострадал в Грайворонском районе. «Пострадавший продолжает лечение в городской больнице №2 г. Белгорода. Его состояние оценивается как удовлетворительное», — рассказал Гладков.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 января ВСУ выпустили свыше полсотни беспилотников по шести регионам России, Большую часть из низ — 22 БПЛА — перехватили над Брянской областью. Под удар также попали Ростовская, Смоленская, Воронежская, Саратовская и Курская области.