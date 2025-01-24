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02:12, 24 января 2025Россия

Собянин сообщил о сбитом БПЛА в городском округе Щелково

Собянин: Летевший к Москве БПЛА сбит системой ПВО в городском округе Щелково
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший в сторону Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что дрон был сбит в городском округе Щелково. Сейчас на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Ранее в ночь на 24 января российские средства ПВО перехватили дроны противника в разных частях столичного региона. Так, БПЛА были уничтожены под Подольском, Коломной, Раменском и в Троицком административном округе.

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