Собянин сообщил о сбитом БПЛА в городском округе Щелково

Собянин: Летевший к Москве БПЛА сбит системой ПВО в городском округе Щелково

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший в сторону Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что дрон был сбит в городском округе Щелково. Сейчас на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Ранее в ночь на 24 января российские средства ПВО перехватили дроны противника в разных частях столичного региона. Так, БПЛА были уничтожены под Подольском, Коломной, Раменском и в Троицком административном округе.