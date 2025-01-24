Собянин сообщил о сбитом БПЛА в Троицком административном округе

Собянин: Пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ сбили вражеский беспилотник в Троицком административном округе города Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Специалисты экстренных служб прибыли на место ЧП. Информации о пострадавших или разрушениях на земле нет.

Ранее московский градоначальник сообщал, что на столицу были предприняты две попытки налетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Так, два дрона были сбиты в городском округе Подольск, еще несколько удалось уничтожить в городском округе Коломна и Раменском городском округе.