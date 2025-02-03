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05:00, 3 февраля 2025Россия

В российском регионе произошло возгорание при попытке атаки ВСУ

Губернатор Бабушкин: В Астраханской области произошло возгорание из-за атаки ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что при попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать объекты в регионе, в том числе ТЭК, произошло возгорание. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Средства РЭБ и ПВО отработали в штатном режиме. При падении одного из БПЛА произошло возгорание», — написал он. Губернатор добавил, что пострадавших нет.

Ранее система противовоздушной обороны сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Белгородской и Ростовской областях.

До этого сообщалось, что дрон Вооруженных сил Украины ударил по маршрутке с гражданскими в Белгородской области. В результате атаки пострадали три человека.

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