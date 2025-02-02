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22:58, 2 февраля 2025Россия

ПВО сбила два беспилотника в двух российских регионах

Минобороны: ПВО сбила 2 БПЛА в Белгородской и Ростовской областях
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Белгородской и Ростовской областях. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что украинские беспилотники пытались атаковать российские регионы в период с 20:00 до 21:10 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Ростовской областей», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по маршрутке с гражданскими в Белгородской области. В результате атаки пострадали три человека.

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