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18:42, 2 февраля 2025Россия

Дрон ВСУ ударил по маршрутке с гражданскими в Белгородской области

Mash: Дрон ВСУ ударил по маршрутке с гражданскими в Белгородской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по маршрутке с гражданскими в селе Двулучное в Белгородской области. Об этом пишет Mash в своем Telegram.

По их информации, инцидент произошел в селе Двулучное, в районе 16:00. Сообщается о трех пострадавших. Других подробностей не приводится.

Ранее Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи уничтожили девять дронов ВСУ. Сообщается, что семь беспилотников были сбиты над территорией Брянской области. Кроме того, были ликвидированы по одному беспилотнику над территориями Белгородской и Саратовской областей.

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