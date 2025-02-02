Дрон ВСУ ударил по маршрутке с гражданскими в Белгородской области

Mash: Дрон ВСУ ударил по маршрутке с гражданскими в Белгородской области

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по маршрутке с гражданскими в селе Двулучное в Белгородской области. Об этом пишет Mash в своем Telegram.

По их информации, инцидент произошел в селе Двулучное, в районе 16:00. Сообщается о трех пострадавших. Других подробностей не приводится.

Ранее Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи уничтожили девять дронов ВСУ. Сообщается, что семь беспилотников были сбиты над территорией Брянской области. Кроме того, были ликвидированы по одному беспилотнику над территориями Белгородской и Саратовской областей.