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17:07, 4 февраля 2025Россия

Восстановительные работы на Астраханском ГПЗ запланировали завершить в среду

Работы на ГПЗ в Астрахани после атаки ВСУ планируют завершить в среду
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Курбатов / РИА Новости

Восстановительные работы на газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) в Астрахани после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) запланировали завершить в среду, 5 февраля. Об этом рассказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

Глава региона заверил, что контролирует ход восстановительных работ.

«Сейчас специалисты ведут пуско-наладочные работы для возобновления подачи газа на магистральные газопроводы. По плану их завершат завтра», — сказано в публикации.

Также Бабушкин рассказал, что проводится мониторинг предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере. Круглосуточно и непрерывно делаются замеры качества воздуха. Каждые 20 минут данные поступают на мониторы специалистов. К настоящему времени все показатели соответствуют установленным нормам, заключил Бабушкин.

3 февраля сообщалось, что ВСУ пытались атаковать Астраханскую область, под удар попал газоперерабатывающий завод. Кроме того, жители сообщали о признаках пожара на одном из объектов в Астрахани после попытки атаки.

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