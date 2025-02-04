Восстановительные работы на Астраханском ГПЗ запланировали завершить в среду

Работы на ГПЗ в Астрахани после атаки ВСУ планируют завершить в среду

Восстановительные работы на газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) в Астрахани после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) запланировали завершить в среду, 5 февраля. Об этом рассказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

Глава региона заверил, что контролирует ход восстановительных работ.

«Сейчас специалисты ведут пуско-наладочные работы для возобновления подачи газа на магистральные газопроводы. По плану их завершат завтра», — сказано в публикации.

Также Бабушкин рассказал, что проводится мониторинг предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере. Круглосуточно и непрерывно делаются замеры качества воздуха. Каждые 20 минут данные поступают на мониторы специалистов. К настоящему времени все показатели соответствуют установленным нормам, заключил Бабушкин.

3 февраля сообщалось, что ВСУ пытались атаковать Астраханскую область, под удар попал газоперерабатывающий завод. Кроме того, жители сообщали о признаках пожара на одном из объектов в Астрахани после попытки атаки.