В России продлили разрешение на экспорт бензина до конца зимы

Российским производителям нефтепродуктов продлили право на экспорт бензина, ранее действовавшее до 31 января, до конца февраля. Об этом со ссылкой на аппарат вице-премьера Александра Новака, курирующего энергетическую отрасль, сообщает ТАСС.
Формально речь идет о продлении ограничения на вывоз бензина, но, исключая из этой меры производителей, правительство не запрещает экспорт, а ставит заслон для желающих перепродавать топливо, идущее на внутренний рынок.
В прошлом году запрет на экспорт бензина ввели с 1 марта до 31 августа, но с 20 мая по 31 июля он был приостановлен. Позднее, на фоне опасений по поводу дефицита, меру продлили до конца года, а в ноябре в рамках поддержки нефтяной отрасли разрешили вывоз производителям.
Ранее Новак рассказал, что то итогам 2024 года первичная переработка нефти в России сократилась на 3,1 процента, до 266,5 миллиона тонн. Отдельно выпуск бензинов упал на 6,4 процента, до 41,1 миллиона тонн, а дизельного топлива — на 7,4 процента, до 81,6 миллиона.
Полгода назад Росстат без объяснений перестал публиковать данные о производстве нефтепродуктов в стране. Позднее в Минэнерго объяснили, что публикация таких данных признана чувствительной информацией, так как она может привести к необоснованному давлению на рынок.