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15:34, 31 января 2025Экономика

В России продлили разрешение на экспорт бензина до конца зимы

Правительство России продлило разрешение на экспорт бензина до 28 февраля
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виктор Толочко / ТАСС

Российским производителям нефтепродуктов продлили право на экспорт бензина, ранее действовавшее до 31 января, до конца февраля. Об этом со ссылкой на аппарат вице-премьера Александра Новака, курирующего энергетическую отрасль, сообщает ТАСС.

Формально речь идет о продлении ограничения на вывоз бензина, но, исключая из этой меры производителей, правительство не запрещает экспорт, а ставит заслон для желающих перепродавать топливо, идущее на внутренний рынок.

В прошлом году запрет на экспорт бензина ввели с 1 марта до 31 августа, но с 20 мая по 31 июля он был приостановлен. Позднее, на фоне опасений по поводу дефицита, меру продлили до конца года, а в ноябре в рамках поддержки нефтяной отрасли разрешили вывоз производителям.

Ранее Новак рассказал, что то итогам 2024 года первичная переработка нефти в России сократилась на 3,1 процента, до 266,5 миллиона тонн. Отдельно выпуск бензинов упал на 6,4 процента, до 41,1 миллиона тонн, а дизельного топлива — на 7,4 процента, до 81,6 миллиона.

Полгода назад Росстат без объяснений перестал публиковать данные о производстве нефтепродуктов в стране. Позднее в Минэнерго объяснили, что публикация таких данных признана чувствительной информацией, так как она может привести к необоснованному давлению на рынок.

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