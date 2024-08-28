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20:52, 28 августа 2024Экономика

В Минэнерго объяснили закрытие данных о производстве бензина

Минэнерго: данные по нефтепродуктам можно использовать для давления на рынок

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Публикация данных о производстве нефтепродуктов в России может привести к необоснованному давлению на рынок. Так в Министерстве энергетики РФ объяснили РИА Новости отказ от раскрытия статистики по выпуску топлива.

Росстат перестал публиковать данные о производстве нефтепродуктов в стране — дизельного топлива, прямогонного бензина и сжиженного пропана и бутана. В ежемесячной статистике ведомства за семь месяцев эта иноформация отсутствует.

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По мнению Минэнерго, открытые данные по производству топлива могут быть использованы для создания искусственного ажиотажа. «Это может оказать негативное влияние на внутренний рынок», — добавили в ведомстве.

Минэнерго в мае уже скрывало статистические данные о производстве бензина в стране. Тогда в ведомстве объяснили это решение необходимостью противостоять манипуляциям рынком, возможным с учетом текущей геополитической ситуации.

По прогнозам министерства, рост цен на топливо в России будет сопоставим с темпами роста потребительских цен. «Ожидаем, что по итогам года розничные цены на моторное топливо будут сохраняться на уровне, близком к накопленной инфляции», — сообщили в Минэнерго. В ведомстве подчеркнули также, что российский рынок в достаточной степени обеспечен топливом, запасы бензина составляют 2 миллиона тонн, дизельного топлива — 3,3 миллиона.

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