В Минэнерго объяснили закрытие данных о производстве бензина

Минэнерго: данные по нефтепродуктам можно использовать для давления на рынок

Публикация данных о производстве нефтепродуктов в России может привести к необоснованному давлению на рынок. Так в Министерстве энергетики РФ объяснили РИА Новости отказ от раскрытия статистики по выпуску топлива.

Росстат перестал публиковать данные о производстве нефтепродуктов в стране — дизельного топлива, прямогонного бензина и сжиженного пропана и бутана. В ежемесячной статистике ведомства за семь месяцев эта иноформация отсутствует.

По мнению Минэнерго, открытые данные по производству топлива могут быть использованы для создания искусственного ажиотажа. «Это может оказать негативное влияние на внутренний рынок», — добавили в ведомстве.

Минэнерго в мае уже скрывало статистические данные о производстве бензина в стране. Тогда в ведомстве объяснили это решение необходимостью противостоять манипуляциям рынком, возможным с учетом текущей геополитической ситуации.

По прогнозам министерства, рост цен на топливо в России будет сопоставим с темпами роста потребительских цен. «Ожидаем, что по итогам года розничные цены на моторное топливо будут сохраняться на уровне, близком к накопленной инфляции», — сообщили в Минэнерго. В ведомстве подчеркнули также, что российский рынок в достаточной степени обеспечен топливом, запасы бензина составляют 2 миллиона тонн, дизельного топлива — 3,3 миллиона.