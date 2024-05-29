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19:26, 29 мая 2024Экономика

В России перестанут публиковать данные о производстве бензина

Власти объяснили прекращение публикации данных о производстве бензина в России

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Росстат прекратит публикацию статистических данных о производстве бензина в стране. Как сообщает ТАСС, принятое властями решение в Минэнерго РФ объяснили необходимостью противостоять манипуляциям рынком, возможным с учетом текущей геополитической ситуации.

В министерстве отметили, что «закрытие статистики о производстве бензина будет способствовать укреплению надежности обеспечения внутренних потребителей и повышению энергетической безопасности страны».

Уточняется, что информация по дизельному топливу, а также ценам на нефтепродукты будет предоставляться в прежнем режиме.

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      Дмитрий Воронин
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