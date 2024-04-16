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15:50, 16 апреля 2024Экономика

В России спрогнозировали рост выпуска бензина

Минэнерго: к 2028 году выпуск бензина в России вырастет на 4 млн тонн в год

Фото: Алексей Насыров / РИА Новости

Выпуск бензина в России к 2028-му может вырасти более чем на 4 миллиона тонн в год. Такой прогноз озвучил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе Национального нефтегазового форума, его слова приводит РИА Новости.

При этом Минэнерго ожидает, что производство дизельного топлива увеличится на 20 миллионов тонн в год. Сорокин отметил, что для существенной прибавки выпуска топлива критически важно сохранять «предсказуемость и стабильность» налогового режима. Первый замглавы ведомства также подчеркнул необходимость выполнения инвестиционных соглашений и соглашений по модернизации производственных мощностей.

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Ранее стало известно, что правительство РФ обсуждает новый комплекс мер по сдерживанию цен на бензин и дизельное топливо в условиях сезона высокого спроса. Вице-премьер Александр Новак рекомендовал вертикально интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК) перестать покупать друг у друга нефтепродукты на бирже, а заключать прямые договоры по ценам, которые складываются на торгах. С помощью закупок у конкурентов нефтяники могут обходить условия по реализации топлива на торгах.

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