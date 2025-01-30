В России упал выпуск бензина и дизельного топлива

Вице-премьер Новак рассказал о падении выпуска бензина и дизтоплива в 2024 году

По итогам 2024 года первичная переработка нефти в России упала на 3,1 процента, до 266,5 миллиона тонн. Отдельно выпуск бензинов снизился на 6,4 процента, до 41,1 миллиона тонн, а дизельного топлива — на 7,4 процента, до 81,6 миллиона. Об этом в статье для журнала «Энергетическая политика» написал вице-премьер Александр Новак.

Чиновник подчеркнул, что глубина переработки в прошлом году несколько выросла — с 84,1 процента в 2023-м до 84,4 процента. Также он рассказал, что значительно увеличилось производство топлива высшего экологического класса К5 по сравнению с 2016 годом, когда этот класс начал действовать в России.

Летом прошлого года Росстат без объяснений перестал публиковать данные о производстве нефтепродуктов в стране — дизельного топлива, прямогонного бензина и сжиженного пропана и бутана. Позднее в Минэнерго указали, что публикация таких данных может привести к необоснованному давлению на рынок.

До того момента ведомство уже однажды скрывало статистику работы нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) по таким же мотивам. С того момента аналитики ориентируются по выпуску бензина на оценки сторонних организаций, а также на сообщения проблемах на предприятиях в связи с поломками или ударами беспилотников.

В первые четыре месяца прошлого года выпуск бензина сократился только на 1,7 процента в годовом выражении, таким образом, в оставшиеся восемь месяцев ситуация усугубилась.