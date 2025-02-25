Риски нехватки топлива в России оценили

Минэнерго: Рисков дефицита бензина и дизельного топлива в России не наблюдается

К настоящему времени в России скопились достаточные объемы бензина и дизельного топлива, чтобы покрыть потребности внутреннего рынка. Об отсутствии рисков дефицита топлива в РФ заявил замглавы департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Роман Кабаков. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что сейчас в России удалось сформировать запасы бензина объемом примерно в 2 миллиона тонн. Резервы дизельного топлива Кабаков оценил в 3,3 миллиона. «Локальных дефицитов нигде не наблюдалось и не наблюдается», — резюмировал Кабаков в ходе выступления на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. С начала 2025 года, добавил он, резервы бензина увеличились на 3 процента, а запасы дизельного топлива выросли почти на 2 процента. Кабаков назвал сложившуюся ситуацию «достаточной для насыщения топливом внутреннего рынка».

В конце января-начале февраля 2025 года Россия вновь столкнулась с резким скачком биржевых цен на бензин. К 6 февраля стоимость основных сортов топлива достигла максимальных за два месяца. Марка Аи-92 к тому времени прибавила в цене 19,6 процента (до 56 148 рублей за тонну), а Аи-95 — 17,7 процента (до 58 257 рублей). Эксперты связывали подобную динамику в том числе с атаками украинских беспилотников по объектам энергетической инфраструктуры РФ. Под удар, в частности, попал Астраханский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), ремонтные работы на котором, как ожидается, завершатся не раньше весны.

В начале февраля замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев заявил о готовности начать обсуждение запрета на экспорт бензина на месяц. Реализация подобной инициативы, отметил он, помогла бы остановить разгон оптовых цен на топливо.