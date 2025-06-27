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15:32, 27 июня 2025Экономика

Новак высказался об идее полностью запретить экспорт бензина

Новак: В кабмин с предложениями о полном запрете экспорта бензина не обращались
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В правительстве РФ знакомы с идеей о временном полном запрете экспорта бензина, но официальных обращений по этому поводу не получали. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, высказывания которого приводит ТАСС.

По словам замглавы кабмина, обсуждается сейчас только продление в указанные сроки действующего запрета на поставки за рубеж бензина для непроизводителей. Соответствующие ограничения действуют в РФ до конца лета. В Минэнерго предложили продлить их еще на два месяца.

В июне биржевые цены на бензин в России обновили максимумы с начала года, в связи с чем зашла речь о возможности полного запрета его экспорта до конца октября. Информагентства указывали на это, ссылаясь на знакомые с результатами заседания биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы (ФАС) источники.

В самой ФАС при этом отмечают, что цены на бензин и дизельное топливо в 2025 году росли не обгоняя инфляцию, а в рознице они стабильны несмотря на повышение на бирже.

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