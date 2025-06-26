В России заявили о не превышающем уровень инфляции росте цен на бензин

Шаскольский: Рост цен на бензин и дизель в РФ в 2025 году не превышает инфляцию

Бензин в России в 2025 году не дорожал в России, обгоняя общие темпы роста цен. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский, которого цитирует ТАСС.

По словам чиновника, динамика стоимости бензина Аи-92, Аи-95 и дизельного топлива в текущем году «не превышает уровень инфляции», а ФАС проверяет экономическую обоснованность различных составляющих цен нефтепродуктов, включая транспортировку, сбыт и хранение.

«На особом контроле — обеспечение сельхозпроизводителей топливом по доступным ценам», — сказал Шаскольский на заседании правительства РФ.

Ранее стало известно, что биржевые цены на бензин в России обновили максимумы с начала года, в связи с чем зашла речь о возможности полного запрета его экспорта до конца октября. Информагентства указывали на это, ссылаясь на знакомые с результатами заседания биржевого комитета ФАС источники.