В возможности России поддерживать добычу нефти усомнились

Bloomberg: МЭА усомнилось в способности России сохранить уровень добычи нефти

Исключительно низкий уровень российского экспорта нефти и нефтепродуктов заставляет сомневаться в том, что страна в состоянии поддерживать высокий уровень добычи нефти. О таком объяснении имеющихся фактов задумались в Международном энергетическом агентстве (МЭА), сообщает Bloomberg.

По его оценкам, общие объемы экспорта снижались в большей части 2024 года и в 2025-м, а в июне они достигли пятилетнего сезонного минимума. Отдельно морской экспорт нефти стал минимальным с февраля.

Оценка устойчивых добывающих мощностей России (тех, которые она может запустить) осталась неизменной — 9,8 миллиона баррелей в сутки, однако в июне добыча находилась на уровне 9,19 миллиона.

Официальные данные России о добыче и экспорте нефтепродуктов засекречены, поэтому аналитики полагаются на косвенные факторы. Среди них ресурсы по отслеживанию судов, информация о загрузке нефтеперерабатывающих заводов и соблюдении квот на добычу ОПЕК+.

В материале отмечается, что Россия в рамках отчетов перед ОПЕК+ заявляет о росте добычи, но проверить эти данные невозможно. Также указано, что в июне экспортная выручка российских компаний выросла на 800 миллионов долларов по сравнению с маем. Такой результат достигнут за счет взлета нефтяных котировок во время конфликта Ирана и Израиля.

