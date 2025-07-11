Падение доходов России от экспорта нефти оценили

МЭА: Доходы России от экспорта нефти упали почти на 14 процентов

Относительно мая 2025 года июньские доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли на 800 миллионов долларов, до 13,6 миллиарда. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

Однако если сравнивать с данными за июнь 2024 года, то снижение оценивается в 13,7 процента, или на 2,16 миллиарда долларов. Июньский экспорт нефти и нефтепродуктов по отношению к маю упал на 100 тысяч баррелей в сутки — до 7,23 миллиона баррелей.

До этого были опубликованы данные Центра ценовых индексов, согласно которым суммарные объемы экспорта российского дизельного топлива упали на 14 процентов в месячном выражении и снизились до 3,4 миллиона тонн. Причины этого аналитики видят в сезонных ремонтах на российских нефтеперерабатывающих заводах и усилении санкционного контроля со стороны Турции.

Кроме того, по итогам первого полугодия экспорт сжиженного углеводородного газа из России снизился почти на 22 процента, до 1,3 миллиона тонн.