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08:32, 11 июля 2025Экономика

Экспорт одного вида российского топлива заметно упал

ЦЦИ: Экспорт российского дизельного топлива снизился на 14 процентов в июне
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам июня суммарные объемы экспорта российского дизельного топлива сократились на 14 процентов в месячном выражении и опустились до отметки в 3,4 миллиона тонн. О заметном падении продаж иностранным покупателям сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

В качестве одной из главных причин подобной динамики эксперты называют сезонные ремонты на российских нефтеперерабатывающих заводах (на Ачинском, Сызранском и Антипинском НПЗ) и усиление санкционного контроля со стороны Турции. В связи с последним фактором экспорт этого вида топлива из России в средиземноморскую страну за отчетный период упал на 24 процента.

Из-за усиления надзора за соблюдением западных санкций отечественные экспортеры стали активно менять географию поставок. В частности, резко увеличилась отгрузка в Марокко и Сингапур — до 116 тысяч и 94 тысяч тонн соответственно. Поставки в первую страну за это время выросли на 16 процентов, а во вторую — вдвое.

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В ЦЦИ спрогнозировали восстановление экспорта российского дизельного топлива в июле-августе после завершения плановых ремонтных работ на отечественных НПЗ. На подобную динамику также повлияют отсутствие проблем с обеспечением моторным топливом отечественных сельхозпроизводителей и относительная стабильность биржевых цен на внутреннем рынке, резюмировал аналитик центра Давид Мартиросян.

Тогда как котировки дизельного топлива на российской бирже не демонстрируют существенных колебаний, биржевая стоимость бензина, напротив, в июне резко пошла вверх. По итогам первого летнего месяца цены на основные марки этого вида топлива в РФ показали заметный прирост. Котировки Аи-92 за отчетный период увеличились на 11,9 процента, а премиального Аи-95 — на 12,2 процента. В начале июля биржевая стоимость последнего достигла максимума с начала сентября 2024 года и составила почти 72 тысячи рублей за тонну. На этом фоне газета «Известия» сообщила о подготовке правительства к введению полного запрета экспорта бензина в августе-сентябре.

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