Экспорт сжиженного углеводородного газа из России рухнул

Экспорт СУГ из России в первом полугодии рухнул на 22 процента из-за санкций ЕС

По итогам первого полугодия экспорт сжиженного углеводородного газа (СУГ) из России рухнул на 21,8 процента, до 1,3 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на подсчеты консалтинговой компании «ОМТ Консалт» сообщает РБК.

Такая динамика связана с санкциями Евросоюза, вступившими в силу 20 декабря 2024 года. Весь прошлый год российские производители пытались перенаправить часть объемов на другие рынки, но полностью компенсировать провал не удалось.

В 2024 году экспорт СУГ тоже снижался, но гораздо слабее — на 1,5 процента. Товарное производство топлива сократилось тогда на 0,6 процента.

Новым главным экспортным рынком для российских производителей стал Китай, на который приходится 17,7 процента. Далее идут Тунис (17,4 процента) и Афганистан (17,3 процента), а после них с большим отрывом (10,9 процента) следует Турция.

Глава практики Kept по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Максим Малков полагает, что текущий уровень падения сохранится до тех пор, пока компании не займут большую долю на новых рынках. В свою очередь, управляющий партнер Neft Research Сергей Фролов заметил, что падение по итогам года на 20 процентов стало бы хорошим показателем.

По словам Малкова, мировой рынок СУГ очень насыщен и высококонкурентен, поэтому встроиться в него непросто, и, скорее всего, процесс затянется на несколько лет.