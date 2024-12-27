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11:30, 27 декабря 2024Экономика

Россия попыталась перенаправить один из видов топлива из Европы в Азию

РБК: перед санкциями Евросоюза против СУГ Россия перенаправила топливо на восток
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Перед запретом на поставку российских сжиженных углеводородных газов (СУГ) в Евросоюз, который вступил в силу 20 декабря, отечественные производители моторного топлива попытались перенаправить избыточные для внутреннего рынка объемы в восточном направлении. Об этом говорится в отчете Argus, на который ссылается РБК.

Традиционно европейские страны выкупали подавляющую часть российского экспорта СУГ, ещё в 2022 году на них пришлось 80 процентов. Основными покупателями считались Польша и страны Балтии. В конце 2023 года ЕС ввел санкции в отношении топлива, предполагавшие переходный период в течение года.

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