Россия попыталась перенаправить один из видов топлива из Европы в Азию

РБК: перед санкциями Евросоюза против СУГ Россия перенаправила топливо на восток

Перед запретом на поставку российских сжиженных углеводородных газов (СУГ) в Евросоюз, который вступил в силу 20 декабря, отечественные производители моторного топлива попытались перенаправить избыточные для внутреннего рынка объемы в восточном направлении. Об этом говорится в отчете Argus, на который ссылается РБК.

Традиционно европейские страны выкупали подавляющую часть российского экспорта СУГ, ещё в 2022 году на них пришлось 80 процентов. Основными покупателями считались Польша и страны Балтии. В конце 2023 года ЕС ввел санкции в отношении топлива, предполагавшие переходный период в течение года.