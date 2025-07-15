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15:11, 15 июля 2025Бывший СССР

Лавров заявил о нежелании Киева проводить переговоры

Лавров: Заявления об исчерпании переговоров говорят о нежелании договариваться
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters

Власти Украины не желают договариваться, делая заявления об исчерпывании стамбульских переговоров. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Если они заявляют, что формат исчерпан, означает это, помимо наплевательского отношения к своим гражданам, еще и нежелание договариваться», — заявил Лавров.

Он добавил, что вероятно лидеры стран Запада запрещают Киеву проводить переговоры, одновременно поставляя Вооруженным силам Украины (ВСУ) дополнительное вооружение.

Ранее Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп, выдвинувший России ультиматум, находится под неприличным давлением со стороны Европейского союза (ЕС). Он добавил, что ЕС также пытается втянуть Вашингтон в «воронку новых антироссийских санкций», ущерб от которых понесут их же инициаторы.

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