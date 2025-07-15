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15:10, 15 июля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Пошлины Трампа против России не повлияют ни на что

Экономист Седалищев: Пошлины Трампа против России могут ни на что не повлиять
Кирилл Луцюк

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Если США введут 100-процентные пошлины на российский импорт, то это может оказаться чисто техническим решением, которое в итоге ни на что не повлияет. Об этом «Ленте.ру» заявил ведущий научный сотрудник международной лаборатории исследований внешней торговли ИПЭИ Президентской академии Владимир Седалищев.

Он напомнил, что в последние два года российский экспорт в США держался на уровне около двух миллиардов долларов. Это в основном удобрения, титан и уран, которые в первую очередь необходимы самим США. Кроме того, даже в начале новой торговой войны в апреле-мае 20 процентов импорта из Китая не облагались пошлинами, несмотря на анонсированные пошлины в десятки процентов на весь китайский импорт. Это объяснялось тем, что широкий ряд товаров попал в список исключений как критически важная для американцев продукция.

«Поэтому заявленное повышение пошлин на импорт из России в США до 100 процентов может быть чисто техническим и в итоге ни на что не повлиять», — констатировал эксперт.

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Что касается 100-процентных пошлин против торговых партнеров РФ, то здесь ситуация осложняется тем, что непонятна степень решимости США наказать крупные экономики типа Китая, Индии и Европейского союза (ЕС). Поскольку тарифное противостояние с ЕС и Китаем никуда из повестки не ушло, их торговля с Россией в обход санкций — это удобный предлог для эскалации и так намечавшейся торговой войны. Но здесь опять-таки весь вопрос в списке исключений, который пока не анонсировался.

«А это, как мы видели на примере Китая, может сильно изменить картину от апокалиптической до умеренно негативной», — подытожил экономист.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ввести 100-процентные пошлины против России и ее торговых партнеров, если мирное соглашение по Украине не удастся достигнуть за 50 дней. Глава Белого дома заявил о своем недовольстве той политикой, которую проводит Москва, обвинив последнюю в «пустых разговорах».

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