Российский оператор дронов спас гражданских от удара по машине в Константиновке

Российский оператор FPV-дронов спас гражданских, отведя от их машины беспилотник. Видео публикует военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Наш оператор ФПВ [FPV] долетел до Константиновки. Ну и тут все как всегда: увидел объект, зашел на цель, но в последний миг понял, что ошибся, и это гражданская машина и есть вероятность, что в автомобиле мирные. Оператор успел увести птицу», — написал он.

Поддубный подчеркнул значимость этого шага, противопоставив его действиям солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что часто был свидетелем отмены удара, если это угрожало жизни мирных жителей.

Ранее российский боец с позывным Кузя рассказал об атаке дронами ВСУ мирных жителей. Он заявил, что операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сумской области целенаправленно атаковали FPV-дронами двух женщин, просивших помощи у Российской армии.