РИА Новости: ВСУ атаковали FPV-дронами 2 женщин, просивших помощи у России

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области целенаправленно атаковали FPV-дронами двух женщин, просивших помощи у Российской армии. Об этом рассказал российский боец с позывным Кузя в беседе с РИА Новости.

По его словам, российские операторы БПЛА заметили просивших помощи женщин при сопровождении штурмового отряда.

«При ближнем облете я увидел надпись на плакате: "Мы русские". После этого я отлетел на смену батареи и заметил, что туда летит вражеский FPV. Мы уже ничего не смогли сделать, (дрон ВСУ) полетел в этот дом, где были мирные люди», — рассказал Кузя.

Боец отметил, что после этого одна женщина упала, а другая смогла убежать. После этого полетели еще несколько украинских дронов, которые были сбиты специальными сетями с магнитами.

Ранее командир разведгруппы группировки войск «Восток» с позывным Изи рассказал, что выбитые из села Карла Маркса на западе ДНР бойцы ВСУ получили приказ уничтожить населенный пункт вместе с оставшимися там жителями. По его словам, противник атаковал объекты в населенном пункте с помощью беспилотных летательных аппаратов с зажигательными боеприпасами.