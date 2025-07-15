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05:05, 15 июля 2025Бывший СССР

Российский боец рассказал об атаке БПЛА ВСУ мирных жителей

РИА Новости: ВСУ атаковали FPV-дронами 2 женщин, просивших помощи у России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области целенаправленно атаковали FPV-дронами двух женщин, просивших помощи у Российской армии. Об этом рассказал российский боец с позывным Кузя в беседе с РИА Новости.

По его словам, российские операторы БПЛА заметили просивших помощи женщин при сопровождении штурмового отряда.

«При ближнем облете я увидел надпись на плакате: "Мы русские". После этого я отлетел на смену батареи и заметил, что туда летит вражеский FPV. Мы уже ничего не смогли сделать, (дрон ВСУ) полетел в этот дом, где были мирные люди», — рассказал Кузя.

Боец отметил, что после этого одна женщина упала, а другая смогла убежать. После этого полетели еще несколько украинских дронов, которые были сбиты специальными сетями с магнитами.

Ранее командир разведгруппы группировки войск «Восток» с позывным Изи рассказал, что выбитые из села Карла Маркса на западе ДНР бойцы ВСУ получили приказ уничтожить населенный пункт вместе с оставшимися там жителями. По его словам, противник атаковал объекты в населенном пункте с помощью беспилотных летательных аппаратов с зажигательными боеприпасами.

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