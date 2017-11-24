YouTube лишился рекламы из-за сотен педофилов

YouTube лишился контрактов с крупнейшими европейскими рекламодателями из-за роликов с эксплуатацией детей. Об этом сообщает Bloomberg.

От рекламы на YouTube отказались Mars, Deutsche Bank, Sky, HP, Lidl, а также Adidas. Причиной разрыва контрактов с видеохостингом стали неподобающие комментарии сексуального характера, оставленные «сотнями педофилов» под роликами с участием вызывающе одетых несовершеннолетних.

О таких комментариях ранее сообщили британская The Times и издание BuzzFeed. «Мы относимся к этому вопросу очень серьезно. Наша рекламная кампания на YouTube была остановлена, как только нам стало известно об этом», — цитирует Bloomberg заявление Deutsche Bank.

В Mars сказали, что были шокированы демонстрацией их рекламы в «неподобающих видео с эксплуатацией детей». «Мы не вернемся на YouTube, пока не получим соответствующих гарантий», — объявили представители компании.

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В ответ на уход рекламодателей в YouTube отметили, что прилагают все усилия, чтобы исправить ситуацию: «За год мы потратили множество усилий, чтобы наш сервис стал безопасным для размещения рекламы. Мы будем продолжать совершенствоваться».

Ранее в ноябре YouTube заблокировал самый быстрорастущий русскоязычный канал Vlad Crazy Show, специализирующийся на создании детского контента.

Его авторы не раз подвергались критике со стороны коллег по цеху: их обвиняли в насаждении детям любви к вредной еде и крупным брендам, которые, судя по всему, не раз рекламировались в роликах канала.



