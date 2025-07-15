Фестиваль колокольного звона пройдет в российском городе

Фестиваль колокольного звона пройдет в городе Касимов

Фестиваль колокольного звона пройдет в Касимове Рязанской области. Об этом сообщил Туристский информационный центр российского города.

Мероприятие состоится 27 июля на Соборной площади перед Благовещенским храмом. В программе — выступления звонарей Касимовской и Рязанской епархий, хора и вокального ансамбля.

Кроме того, гости фестиваля, в том числе и дети, смогут поучаствовать в мастер-классе по колокольному звону.

Ранее в селе Крылово Пермского края прошел фестиваль по метанию коровьих лепешек. На нем присутствовали даже участники из Италии.